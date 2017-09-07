هنأ الحساب الرسمي لسفارة ألمانيا في المملكة، المنتخب السعودي بمناسبة تأهله لمونديال كأس العالم في روسيا 2018.
وذكر الحساب في تغريدة تنص على “ألف مبروك التأهل يالأخضر، شكراً لكل من غرّد لنا بروح رياضية تنافسية توعُّديّة، نحن عالوعد في روسيا”.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي جدد علاقته مع المونديال بعد فوزه على المنتخب الياباني بعد انقطاع حوالي 10 سنوات حيث تأهل أول مرة إلى نهائيات 1994 في أمريكا، ثم 1998 في فرنسا، ثم 2002 في كوريا واليابان، وآخر المشاركات كانت في ألمانيا 2006م. وفق “الرياض”.
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