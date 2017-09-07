سيستضيف ملعب سيدني الأولمبي مباراة أستراليا ضد سوريا في إياب ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة القدم ومباراة أخرى ضد رابع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لو نجح فريق المدرب انجي بوستيكوجلو في الفوز.
وفشلت أستراليا في التأهل مباشرة إلى النهائيات في روسيا في العام المقبل بعد فوزها 2-1 على تايلاند في المباراة الأخيرة في ملبورن يوم الثلاثاء.
وتغلبت السعودية 1-صفر على اليابان متصدرة المجموعة الثانية لتضمن التأهل مباشرة وتجبر أستراليا على خوض ملحق التصفيات ضد سوريا.
وقال ديفيد جالوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي في بيان اليوم الخميس “نشعر بخيبة أمل لعدم التأهل مباشرة لكننا واثقون من أننا نستطيع التأهل إلى روسيا.
“هو فقط طريق أصعب وأطول لكننا نركز على دعم انجي وجهازه المساعد واللاعبين”.
وتابع “نملك خبرة في هذه المواجهات خارج ملعبنا وعندما نلعب على ملعبنا نجلب لاعبينا من كل أنحاء العالم ونتوقع حدثا كبيرا لعائلة كرة القدم وأمتنا”. وفق “أخبار 24”.
وتقام مباراة الذهاب في ملحق التصفيات الآسيوية في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول والإياب في العاشر من الشهر ذاته في سيدني.
وتلعب سوريا مبارياتها المقررة على أرضها في ماليزيا بسبب الأوضاع الأمنية في الدولة العربية.
ويلعب الفائز من المواجهة في نوفمبر/ تشرين الثاني ضد صاحب المركز الرابع في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي والذي تحتله حاليا الولايات المتحدة قبل مباراتين من النهاية.
وشاركت أستراليا في آخر ثلاث نسخ لكأس العالم.
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