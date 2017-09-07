روى أحمد عيد الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، قصة تفاعله واحتفاله بصورة غير معهودة مع حارس المنتخب وليد عبد الله بعد مباراة اليابان التي شهدت تأهل السعودية إلى كأس العالم بروسيا 2018.
وقال عيد، إن الحارس وليد هو الأكثر مرحًا وطربًا بين أقرانه اللاعبين، وتفاعلت معه حينما أتاني يتمايل فرحاً بالتأهل، وشاركته الفرح مع بقية زملائه اللاعبين.
وأكد عيد أنه كان متفائلا بوصول المنتخب إلى النهائيات على طول الطريق، معربا عن إشادته بدور اتحاد كرة القدم الحالي لإعادة ترتيب الأمور بعد الخسارة السابقة من الإمارات.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج