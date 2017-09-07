تفقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير حي المسورة وبلدة العوامية، وأعلن ٢٧ مشروعا تنمويا في القطيف بتكلفة أكثر من ٢٤٧ مليون ريال.
واطلع الجبير خلال الزيارة على جميع أعمال الهدم والإزالة التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال الفترة الماضية في حي المسورة، كما استمع إلى شرح موجز من وكيل الأمين للتعمير والمشاريع ونائب رئيس بلدية القطيف عن التحضير والاستعدادات للمرحلة القادمة لمشروع حي المسورة.وفق “أخبار 24”.
ووجه أمين الشرقية بالبدء بإنشاء سور مؤقت حول موقع المشروع التنموي لحي المسورة وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع.
كما تفقد عددا من المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها حاليا في القطيف والتي تتضمن مشاريع صيانة وتطوير وسفلتة الطرق وإنارة، إضافة إلى إنشاء عديد من المرافق الخدمية وتصميم وإنشاء أسواق للخضار، في مناطق متعددة شملت معظم مدن وقرى محافظة القطيف.
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