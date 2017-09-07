اتهم شقيق أحد الحجاج القطريين، الحكومة القطرية باعتقال شقيقه “حمد المري” والاعتداء عليه، عقب عودته لقطر عبر منفذ أبو سمرا، وذلك بسبب ثنائه على الخدمات التي قدمتها المملكة للحجاج القطريين.
وقال “جابر آل كحلة” شقيق الحاج القطري، إنه لا يعلم أي شيء عن شقيقه غير أنه معتقل من قبل حكومة قطر، مطالباً إياها بإطلاق سراح شقيقه، لأن الثناء على خدمة السعودية ليست جريمة.
وأضاف أنه سينشر مقطع فيديو بعد التواصل مع شقيقه، بعد إطلاق سراحه من قبل السلطات في قطر يشرح فيه ما تعرض له من اعتداء.
وكان جابر المري أوضح في تصريح سابق اليوم أن شقيقه اعتُقل فور دخوله الدوحة اليوم عند الساعة الثامنة و45 دقيقة وتم التحفظ عليه، وتم إطلاق سراح زوجته وأبنائه. حسب “أخبار 24”.
وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر شخصاً يتعرض للضرب من قبل شخص آخر، لافتين إلى أنه يوثق الاعتداء على حمد المري، فيما أشار شقيق المري إلى أن شقيقه أُجبر على تصوير هذا الفيديو للترويج على أن السلطات السعودية هي من قامت بالاعتداء عليه.
يُذكر أن الحاج حمد المري كان قد تحدث عدة مرات لقناة “الإخبارية” حول مستوى الترحيب الذي وجدوه بعد وصولهم للمملكة، والخدمات التي قُدمت لهم كحجاج قطريين من قبل الحكومة السعودية.
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