كشف البيت الأبيض أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتفقا خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما أمس الأربعاء على أن يزور خادم الحرمين العام المقبل الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في بيان أصدره البيت الأبيض اليوم الخميس، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين ناقش مع ترمب الأولويات المشتركة، وعلى رأسها تعزيز الأمن والرخاء في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد البيان، أن الزعيمين استعرضا العلاقات الثنائية بين بلديهما، بالإضافة لتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لخدمة الشعبين.
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