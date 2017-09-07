أعلنت روضة “درب المستقبل الأهلية” بحي الروضة بالخرج عن بدء التسجيل للعام الدراسي ( 1438 هـ / 1439 هـ ) في فرعي الروضة و التمهيدي، وذلك ابتداءاً من يوم الاثنين القادم الموافق ( 20 ذو الحجة 1438 هـ).
وانطلاقاً من أهمية تلك الفترة في حياة أطفالنا و فلذات أكباادنا، فقد وفرت الروضة عدد من المناشط الترفيهية والتعليمية للأطفال إضافة إلى تعلم اللغة الإنجليزية، لنضع أطفالنا على أول خطوات الإبداع و الإنطلاق إلى عوالم أفضل.
ولمزيد من المعلومات و الاستفسارات عبر نوافذ التواصل التالية
جوال / 0506794773
تويتر @Drbalmostakbal2
انستغرام Drb.almostakbal22
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
الشكاوؤن و البكاوؤن ،،،، وساعة نشاط
مشعل الشهراني2009 0
حتى لا تفشل فعالياتنا …
د.هلال محمد العسكر840 0
مدينة الموت… تشرنوبل
سعد الفريخ1617 0
حالات الطلاق والأسر المحتضرة
ياسر صالح البهيجان3080 0
إذا احتجت أن تتنازل فتنازل بوعي !
هنادي العتيبي8386 0
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
د.هلال محمد العسكر8645 0
بدء التسجيل بروضة “درب المستقبل الأهلية” بحي الروضة بـ #الخرج للعام الدراسي ( 1438 هـ / 1439 هـ )
بدء التسجيل بروضة “درب المستقبل الأهلية” بحي الروضة بـ #الخرج للعام الدراسي ( 1438 هـ / 1439 هـ )
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
أعلنت روضة “درب المستقبل الأهلية” بحي الروضة بالخرج عن بدء التسجيل للعام الدراسي ( 1438 هـ / 1439 هـ ) في فرعي الروضة و التمهيدي، وذلك ابتداءاً من يوم الاثنين القادم الموافق ( 20 ذو الحجة 1438 هـ).
أعلنت روضة “درب المستقبل الأهلية” بحي الروضة بالخرج عن بدء التسجيل للعام الدراسي ( 1438 هـ / 1439 هـ ) في فرعي الروضة و التمهيدي، وذلك ابتداءاً من يوم الاثنين القادم الموافق ( 20 ذو الحجة 1438 هـ).
لا يوجد وسوم
0 189
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884946655.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج