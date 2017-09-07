أثار اللاعب السوري والمحترف في صفوف فريق الأهلي عمر السومة، جدلاً كبيراً بين الجماهير الرياضية، بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني من العاصمة دمشق قدم فيه الشكر للرئيس السوري بشار الأسد.
وأشار السومة في لقائه التلفزيوني إلى أن دعم الأسد للرياضة كان له نتيجة إيجابية على المنتخب السوري، مبدياً سعادته بتحرير مدينة دير الزور التي ينتمي لها.
وأثار حديث عمر السومة تبايناً كبيراً بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث عبّر البعض عن صدمتهم من حديث اللاعب وتغيير موقفه من القيادة السياسية في سوريا.
فيما اعتبر آخرون أن السومة كان مجبراً على قول مثل هذا الكلام؛ بسبب موقفه السابق المؤيد للثورة السورية، وتداولوا مقطع فيديو يظهر تقديمه التحية لعدد من جماهير بلاده رفعوا علم الثورة السورية، خلال مباراة خاضها مع المنتخب السوري في الكويت.
وفق “أخبار 24”.
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