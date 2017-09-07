كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف، حقيقة ما تردد عن إخراج مريض كلى من قبل طبيب وممرض دون إجراء غسيل له بمركز الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
وأوضحت المديرية على لسان متحدثها الرسمي عبدالهادي الربيعي أن الأمر به تفاصيل لا يعرفها الكثيرون، وأن هناك أسباباً دفعت الطبيب للاعتذار عن إجراء عملية الغسيل للمريض.
وقال إن المريض تم إبلاغه من قبل الطبيب في إحدى مراجعاته السابقة، بانسداد مجرى الجهاز المزروع بيده للغسيل، وعدم إمكانية علاجه أو إصلاحه لدى مركز الكلى، وتم توجيهه من قبل الطبيب بزيارة مستشفى سليمان فقيه بجدة لإصلاح الجهاز على أن يعود للمركز مرة أخرى لمواصلة علاجه.
وأضاف الربيعي بحسب “تواصل” أن المريض عاد للمركز دون إصلاح انسداد الجهاز، وأن الطبيب تواصل مع أحد أقارب المريض لإيصاله لكنه لم يتجاوب، فقام الطبيب والممرض باستدعاء أحد مندوبي شركات التوصيل لنقل المريض للمستشفى، والتنسيق معها لمعالجة انسداد الجهاز على أن يعود المريض مرة أخرى للمركز.
وأكّد أن المركز ليس من دوره إيصال المرضى أو نقلهم عدا الحالات الحرجة، وأن الطبيب والممرض فعلا ذلك بدافع إنساني فقط، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق معهما، وسيتم الرفع بالنتائج لوزارة الصحة بعد انتهاء التحقيقات، لمحاسبتهما في حال ثبتت مخالفتهما.
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