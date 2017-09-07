توقع مختص في مجال الطقس والمناخ أن تتأثر أجواء المملكة بموجة حر قوية، تبدأ غداً (الجمعة)، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وقال المختص تركي الجمعان، إن الموجة ستتأثر بها الكويت ومنطقتا الشرقية والوسطى بالمملكة، إضافة إلى منطقة مكة المكرمة وسواحلها، ومنطقة المدينة المنورة، وفقاً لـ “سبق”.
كما توقع الجمعان ارتفاع درجة الحرارة وتسجيل معدلات تفوق المعدلات الطبيعية في الصيف، خاصة في المنطقتين الشرقية والغربية، وذلك بفعل تزايد وشدة حركة الرياح الشرقية الجافة والحارة.
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