أظهرت بيانات صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 1437، أن نحو 17 ألف سعودي انسحبوا من الوظائف ذات الرواتب المنخفضة في القطاع الخاص العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن غالبية مَن تركوا وظائفهم في القطاع الخاص تقل رواتبهم عن 3500 ريال، فيما أظهرت البيانات حسبما ذكرت صحيفة “الوطن”، تفاوت نسبة انسحاب السعوديين من الوظائف ذات الرواتب المنخفضة، بين 15.6% للموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين 2500.2999 ريال، لتقل نسبة المنسحبين ضمن فئة الرواتب بين 3000-3499 ريالا إلى 7.4% انخفاضاً عن العام السابق 1436.
وفي مقابل انخفاض نسبة السعوديين بالرواتب المتدنية زادت نسبة ذوي الرواتب الأعلى من 3500 ريال وبنسب متفاوتة، ما يؤكد تحسين رواتب عدد من موظفي القطاع الخاص، حيث ارتفعت نسبة الحاصلين على رواتب بين 4000-4499 بنسبة 8.9%.
كما زادت نسبة السعوديين ممن يتقاضون رواتب بين 6000- 6999 ريالا بنسبة 6.6%، ومن يتقاضون 7000-7999 ريالا بنسبة 2.1% .
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