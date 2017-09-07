حرص حجاج أمريكيون أثناء إقامتهم في حي العزيزية بمكة المكرمة على تنظيف أحد شوارع الحي حيث يوجد الفندق مقر إقامتهم ضمن مبادرتهم “مكة نظيفة”.
ووثق مواطن في مقطع فيديو ما قام به الحجاج الأمريكيون وهم يجمعون القمامة من الشارع ويكنسون حول الفندق الذي يقيمون به، ويضعونها في أكياس سوداء مخصصة لها أحضروها معهم، وظهرت متراصة على جوانب الشارع.
وأوضح مصور المقطع أن ما يقوم به الحجاج يأتي ضمن مبادرة أطلقوها تحت اسم “مكة نظيفة”، حيث ظهرت واحدة منهم وهي تستعمل مكنسة يدوية لتنظيف الشارع بالقرب من أحد صناديق القمامة، وذلك في شارع الدليل بالعزيزية.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج