أكد أستاذ الفقه المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم الدكتور خالد المصلح، أن المعلمين هم بناة المجتمع ويجب حفظ قدرهم وتقويم خللهم.
وقال المصلح في تغريدة له على “تويتر”: “التعليم من أجل الأعمال قدرًا، وأعظمها خطرًا، وأكبرها أثرًا، فالمعلمون هم بناة المجتمع وأساس النهضة، حفظُ قدرهم واجب وتقويم خللهم ضرورة”.
وكان المصلح قد انتقد تداول مقاطع ونكات تظهر التضجر من العودة للمدارس، مشيراً إلى أن ذلك له تأثيرات سلبية ولا يعكس الحقيقة، فالعلم نور ولا يستقبل النور بهذه الطريقة.وفق “أخبار 24”.
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