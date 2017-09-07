نشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بيانًا يشير إلى فتح الاتحاد تحقيقات حول انتهاكات للوائح الفيفا خلال الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، دون ذكر حالات معينة.
ورصدت لجنة التحقيقات المكلفة، بالتعاون مع الفيفا، الانتهاكات التي جرت أمس الثلاثاء الخامس من سبتمبر، ورفعت تقارير بها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الرسالة التي بعث بها الاتحاد الآسيوي أن مبدأ الحياد هو حجر الزاوية في التعامل مع جميع الاتحادات ذات الصلة، وفقًا للمواد 3.2 من النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي التي تنص على: “التزام الحياد في جميع المسائل السياسية والدينية”.
وكان الاتحاد الآسيوي حذر يونيو الماضي الاتحادات الأهلية من مخالفة القوانين، مؤكدًا على دعوتها للالتزام بمبادئ الاتحاد واستقلالية إدارة شؤونها.وفق “أخبار 24”.
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