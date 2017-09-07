أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) أمرا ملكيا بتعيين تركي آل الشيخ رئيسا جديدا للهيئة العامة للرياضة، ولم يقابَل الاسم بكثير من الاستغراب، حيث يتكرر اسمه كثيرا خلال الأيام الماضية، بمناصبه الحكومية التي تبوءها ونشاطاته الوطنية المتعددة.
يشغل تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة الجديد، منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير، بعد تعيينه فيه قبل أشهر، بالإضافة إلى عدد من المناصب الفخرية.
ولرئيس الهيئة العامة للرياضة تاريخ في دعم مختلف الأندية والرياضات المحلية، بالإضافة إلى كونه الرئيس الفخري لنادي التعاون في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
وزيادة على مناصبه الرسمية والفخرية، فقد اشتهر تركي آل الشيخ على المستوى الفني من خلال تلحينه لعدد من الأغاني ومنها بعض الأغاني الوطنية، وكذلك كتابته للشعر الغنائي؛ إذ غنى كلماته عدد من الفنانين الخليجيين والعرب.وفق “أخبار 24”.
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