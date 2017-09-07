أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) أمرا ملكيا يقضي بإعفاء محمد آل الشيخ من منصبه رئيسا لهيئة الرياضة.
وتضمن الأمر الذي أصدره خادم الحرمين، تعيين المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
ويشغل محمد آل الشيخ – الذي عُين رئيسا للهيئة في أبريل الماضي خلفا للأمير عبدالله بن مساعد – عدة مناصب في القيادة، وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية.وفق “أخبار 24”.
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