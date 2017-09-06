شكر مشجع ياباني، اليوم الأربعاء، على حسابه الشخصي بموقع تويتر رجل الأمن الذي ظهر في فيديو وهو يساعده ليلة أمس في ارتداء الغترة بصورة صحيحة أثناء مباراة منتخب بلاده مع السعودية، حيث نشر صورًا لهما على صفحته.
وكتب المشجع تغريدة شكر لرجل الأمن بالعربية “شكرا لك على مساعدتك” وبالإنجليزية “Thank you for your help”.
وكان مستخدمو تلك المواقع تداولوا أثناء بث أحداث المباراة ليلة أمس، مقطع فيديو لرجل أمن يساعد مشجعًا يابانيًا في ارتداء الغترة، الأمر الذي نال استحسان وإشادة واسعة.
وانتشرت التقليعة بين المشجعين الأجانب، حيث ظهر أحدهم يلبس الغترة وآخر يلبس شماغا وعقالا، وبدا على وجوههم الابتسام والشعور بالترحاب والأمان.وفق “أخبار 24”.
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