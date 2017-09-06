حثّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، إدارات المسجد الحرام على حسن استقبال وتوديع الحجاج، موصيا بتقديم هدية باسم الرئاسة لهم لحرص المملكة على ضيافتهم.
وأضاف أن تقديم الهدية له أثر بالغ في نفوس الحجاج ويخلق ذكرى حميمة في أذهانهم، لينقلوا صورة مشرقة لهذه البلاد المباركة.
وشكر الشيخ السديس القيادة على حرصها الشديد على متابعة الاهتمام ورعاية ضيوف بيت الله الحرام، موصيًا الحجاج بالتعلم والاستفادة من دروس الحج في المحافظة على وحدة المسلمين وعدم تفرقهم.وفق “أخبار 24”.
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