غادر أراضي المملكة خلال الـ14 يوما الماضية من شهر ذي الحجة الجاري نحو 1.9 مليون مسافر، 45% منهم خلال أيام العيد الأربعة.
وأوضحت بيانات إحصائية حكومية وفقا لـ”الاقتصادية”، أن المعدل اليومي للمسافرين عبر جميع المنافذ يبلغ نحو 138 ألف مسافر، بما يقارب 6 آلاف مسافر كل ساعة.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين الذين يرغبون في مغادرة أراضي المملكة إلى ضرورة التأكد من عدد من الشروط والضوابط المتعلقة بالهوية الوطنية للمواطنين وكذلك جواز السفر.
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