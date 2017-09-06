ذكرت فاتن آل ساري مديرة برامج عمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد النساء السعوديات العاملات في قطاع التجزئة بلغ 200 ألف مواطنة.
وأوضحت آل ساري وفقا لصحيفة “فاينانشل تايمز” أن الوزارة تعمل على حل مشكلة المواصلات التي تواجه المرأة العاملة، حيث قامت العام الماضي بتوزيع 400 قسيمة لتجربة الاستفادة من التقنيات الذكية لأوبر وكريم في التنقلات.
وأضافت أن الوزارة، تعتزم رفع عدد مستخدمات تلك التقنيات إلى 150 ألف سعودية بحلول العام 2020.
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