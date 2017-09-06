توشحت أبراج الكويت بالعلم السعودي، وذلك تعبيراً عن مشاركة الكويت الفرحة بتأهل المنتخب السعودي للمونديال العالمي بروسيا، وذلك بعد فوزه مساء أمس الثلاثاء على نظيره الياباني بهدف دون مقابل.
كما توشح برج خليفة بإمارة دبي الإماراتية باللون الأخضر، تعبيراً عن الاحتفال بفوز الأخضر السعودي على نظيره الياباني وتأهله لكأس العالم في روسيا.
بدوره هنأ نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي بتأهل الأخضر للمونديال، مؤكداً أن المملكة تستحق تمثيل العرب في المونديال.وفق “أخبار 24”.
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