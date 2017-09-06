نشر «أكيرا تاكاتوريا«» أو «شمس قمر» كما يترجم اسمه من اليابانية إلى العربية، الشخصية اليابانية المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حسابيه على «تويتر»
وتطبيق الصور «إنستغرام» صورة له وهو يرتدي ملابس رياضية خضراء تشجيعا ومؤازرة للمنتخب السعودي ضد منتخب بلاده.
وقال: صحيح أنا ياباني، لكن آمل أن تفوز السعودية.
يذكر أن «شمس قمر» متأثر بنمط الحياة السعودية وزار المملكة عدة مرات وله عدة صور وهو يتجول في شوارع اليابان مرتديا الزي السعودي .وفق “عكاظ”.
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