تداول الجمهور الرياضي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب سلمان الفرج، وهو يرد ساخرا على كل من انتقده عقب مواجهة السعودية والإمارات الماضية، في تصفيات المونديال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا للاعب وهو يلوح بيده ويحيي أحد الجالسين على مدرجات ستاد هزاع بن زايد، أثناء عزف النشيد الوطني الإماراتي، قبل مباراة الأبيض والأخضر، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
ويظهر في المقطع بوضوح، الفرج وهو يلوح بيده، فيما صاحب اللقطة صياح فتاة فرحًا بإشارة اللاعب، مما أثار استياء وجدلاً بين جماهير الأخضر، التي اعتبرته سلوكًا مرفوضا.
وفق “أخبار 24”.
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