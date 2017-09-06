أعرب الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن سعادته البالغة بعد التأهل إلى مونديال روسيا 2018.
وقال فان مارفيك في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، إن سر الفوز يكمن في عدم التسرع بتسجيل الهدف: “فالمباراة مدتها 90 دقيقة والهدف يأتي في أي وقت”.
وأضاف أن الفريق ظهر بمستواه المعتاد رغم افتقاده للاختراق من العمق، مضيفاً: “لذلك دفعت بالمولد لتقديم الدعم والمساندة لـ (نواف) العابد في الشق الهجومي”.
وقدم المدرب الهولندي خالص شكره للجماهير التي ساندت الفريق من ملعب المباراة أمام اليابان: “نبارك للجميع التأهل، وخاصة الجماهير التي حضرت بشكل كبير جداً”.
يذكر أن “الأخضر” خطف بطاقة العبور إلى كأس العالم بعد الفوز على اليابان (1-0) مساء الثلاثاء على ملعب “الجوهرة المشعة”، ليحسم صراع المركز الثاني على حساب نظيره الأسترالي.وفق “أخبار 24”.
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