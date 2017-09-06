ألقت دوريات مرور أحد المسارحة بمنطقة جازان القبض على قائد مركبة من نوع هايلوكس، بعد تداول فيديو له وهو يمارس التفحيط في طريق عام بالمحافطة، معرضاً حياة المارة للخطر.
وكانت الجهات المعنية بالمرور تابعت المقطع، ورصدت جميع المركبات الظاهرة فيه، وجمعت معلومات عن المركبة التي مارس قائدها التفحيط، حتى تم القبض عليه في فترة وجيزة، وتم إيداعه التوقيف تمهيداً لعرضه على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصدار الحكم المناسب بحقه.
من جهته، حذر مدير شعبة مرور أحد المسارحة، الرقيب أول يحيى صفحي، وفقاً لـ”سبق”، من ارتكاب مثل هذه الممارسات، مشدداً على أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات بحق كل مخالف للأنظمة.
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