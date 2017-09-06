أظهر مقطع فيديو رجل أمن وهو يودع مجموعة من حجاج بيت الله الحرام بعد أن انتهوا من تأدية مناسكهم.
وبدا رجل الأمن واقفاً في طريق عودة الحجاج من أحد المناسك، وفي يديه قارورة ماء يرش بها على الحجاج لتلطيف حرارة الجو، وهو يردد: “في أمان الله استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سامحونا إذا قصرنا معكم”، داعياً لهم بأن يبلغهم الله- عز وجل- بلادهم بأمن وسلام.
ولاقى المقطع إعجاب مصوره الذي أثنى على رجال الأمن ودعا لهم، قائلاً: “هذه هي الأخلاق”.
وكان مقطع فيديو منتشر قبل أيام وحاز كثيرا من الإعجاب، قد أظهر رجال القوات الخاصة بأمن الحج وأمن المنشآت وبقية القوات وهم يصطفون في شكل مهيب لوداع حجاج بيت الله الحرام، وهو ما قابله الحجاج بالدعاء لرجال الأمن وشكرهم على خدماتهم الجليلة وحسن تعاملهم.
وفق “أخبار 24”.
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