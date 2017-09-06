تقدمت إيران بالشكر إلى المملكة على حسن تنظيم موسم الحج لهذا العام، مشيرة إلى أن الفرصة مواتية لبدء المفاوضات بين البلدين لحل المشاكل العالقة.
وقال ممثل المرشد الأعلى للجمهورية لشؤون الحج علي غازي أصغر وفقا لما أورده التلفزيون الإيراني: “نحن نشكر السعودية على سلوكها تجاه الحجاج الإيرانيين”.
وأشار إلى أنه بعد هذا الحج الناجح، فإنه التوقيت الجيد ليتفاوض الجانبان لتسوية مشكلاتهما في بقية المجالات، لافتا إلى أن حكومة طهران منخرطة في اتجاه تنمية العلاقات مع دول الجوار.
يذكر أن أكثر من 86 ألف حاج إيراني أدوا فريضة الحج هذا العام، من بين أكثر من مليوني حاج.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج