نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المُبارك،
حيث ابتدأ الحفل بتكبيرات العيد وصلاة العيد تلى ذلك الأناشيد المتنوعة بمناسبة العيد،والألعاب والمسابقات الخفيفة بين المقيمات،أيضاً وزعت هدايا العيد على المقيمات والعاملات .
بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء المعد لهذه المناسبة.
واستمرت الفعاليات طيلة أيام العيد إلى اليوم الخامس
حيث اشتملت الفعاليات في هذه الأيام على برامج ترفيهية للمقيمات في الفترة الصباحية والمسائية من المسابقات الخفيفة بين المقيمات والعاملات، والأناشيد وغيرها، بالإضافة إلى ركن التسالي وركن الهدايا وسيارة الآيس كريم والنطيطة لإضفاء البهجة على مقيمات المركز، وخلال هذه الأيام وزعت هدايا العيد على المقيمات وعاملات المركز .
يُذكر أن منسوبات مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج يبذلن جهوداً مباركة في كل ماهو من شأنه ادخال الفرح والسرور على المقيمات وعيشهن للجو الأسري داخل المركز.
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