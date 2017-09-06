نظمت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الأربعاء 6/9/2017م حفلات المعايدة في جميع مقارها ومكاتبها المنتشرة في المملكة وذلك لتهنئة منسوبيها بعيد الأضحى المبارك.
وتقدم المهندس منصور بن عبدالرحمن القحطاني الرئيس التنفيذي بالإنابة بتهنئة منسوبي الشركة بعيد الأضحى المبارك في حفل المعايدة الذي أقيم صباح الأربعاء في المركز الرئيس بالرياض، حيث تبادل التهاني مع الموظفين، مقدماً شكره على ما بذلوه خلال الفترة الماضية في تعزيز الخدمة الكهربائية في المملكة.
وأشاد القحطاني بالأداء البارز لمنسوبي الشركة الذين تواجدوا في المشاعر المقدسة، مما ساهم في نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام، من خلال توفير الخدمة الكهربائية الموثوقة اللازمة لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية، وكذلك العاملين في جميع مناطق المملكة خلال فترة إجازة عيد الأضحى، لمواجهة أي طارئ قد يحدث لا قدر الله.
كما حضر رؤساء قطاعات المناطق حفلات المعايدة التي نُظّمت في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها، إضافة إلى المعايدات التي نُظمت في مكاتب إدارات الشركة ومحطات التوليد والنقل ومكاتب خدمات المشتركين في مختلف مناطق المملكة.
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