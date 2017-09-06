استقبل مسلخ سوق المواشي بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح الأضاحي، وفق خطة العمل التي وضعتها بلدية محافظة الخرج بالتنسيق مع الشركة المشغلة للمسلخ، والتي هدفت إلى تسهيل الإجراءات على المضحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، من خلال الكشف البيطري بعد الذبح.
وأوضحت الشركة المشغلة للمسلخ، أن الاستعداد المبكر، والتنسيق الجيد، أسفر عن انسيابية العمل في المسلخ، مشيره إلى ان بلدية المحافظة وضعت خطة عمل المسلخ واشتملت على تأكيد وتعزيز الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسلخ خلال أيام العيد، وشملت تفعيل الأعمال الرقابية والصحية ، ويندرج هذا العمل ضمن جهود البلدية من أجل حفظ الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي المسلخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي”.
مما يذكر أن العمل تميز في المسلخ بالسلاسة والانسيابية، حيث استقبل خلال أيام العيد نحو 3672 رأس من الأغنام و 10 من الجمال و 3 من الأبقار، و ذلك بعد ان وفرت الادراة العديد من الجزارين و العمالة.
هذا و قد قدمت إدارة الشركة المشغلة لمسلخ سوق المواشي الشكر و التقدير لرئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري و المهندس متعب آل قعيد مساعد رئيس البلدية نظير متابعتهم المستمرة لكل ما يهم أهالي المحافظة، و للجهات الامنيه بالمحافظة.
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