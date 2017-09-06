علق لاعب المنتخب الوطني ونادي اتحاد جدة فهد المولد، على هدفه التاريخي الذي سجله في مرمى منتخب اليابان أمس (الثلاثاء)، وأهدى من خلاله المنتخب الوطني بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018، مقدماً الشكر لله على توفيقه في تسجيل هذا الهدف.
وقال المولد: “أشكر الله أنه أكرمني بتعويض الفرصة التي لم أوفق بتسجيلها، ومدرب الأخضر مارفيك غني عن التعريف”.
وكتب المولد عبر صفحته بـ”تويتر”: “بالقوة بالروح بالعزيمة بالإصرار، شكراً للجميع بلا استثناء نشوفكم في روسيا”، مقدماً التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي على التأهل لكأس العالم.
وقاد فهد المولد المنتخب الوطني للتأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ نسخة 2006، بعدما سجل هدفاً رائعاً بمرمى اليابان في الدقيقة 63 من زمن المباراة التي أقيمت أمس بملعب الجوهرة المشعة في جدة.وفق “أخبار 24”.
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