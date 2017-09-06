قدمت أندية دوري جميل للمحترفين، التهنئة لأنصار المنتخب الوطني الأول، بعد تأهله رسمياً إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل.
وتأهل “الأخضر” إلى المونديال، بعد فوزه على ضيفه الياباني مساء الثلاثاء بهدف دون رد، سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 62.
وجاء عبر حساب الهلال: “بهمة الرجال منتخبنا يصل إلى المونديال، مبروك للقيادة الرشيدة ولوطننا الغالي”.
وكتب الباطن: “من له ماضي فلابد أن يعود إليه، مبروك يا أغلى وطن”، وجاء عبر حساب القادسية: “سووها الرجال في موسكو الأبطال، ألف مبروك التأهل لروسيا يارجال الأخضر”.
وكتب حساب النصر: “فخورون بما قدمه الهداف محمد السهلاوي بتسجيل 16 هدف في التصفيات الآسيوية ومساهمته في تأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم”.
أما الفيحاء فكتب: “نبارك للوطن تأهل منتخبنا لنهائيات كأس العالم 2018″، والرائد: “فرحة وطن، بعزيمة الأبطال تحقق الهدف السعودية إلى مونديال روسيا”.وفق “أخبار 24”.
وكتب الشباب: “هذا البطل طال السحاب، هد الصعاب، لو هي جبل، ألف مبروك لصقورنا الخُضر، قول وفعل”.
والتعاون: “مبروووووك يا أغلى وطن، حلمنا تحقق بالوصول إلى روسيا 2018، إلى مزيد من الإنجازات في كل المحافل بإذن الله ثم بدعم وتوجيه قيادتنا الحكيمة”.
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