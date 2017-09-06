أكد مصدر بوزارة التعليم، أن تمديد بعض إدارات التعليم لإجازات معلمي ومعلمات الفصل الصيفي والأندية الموسمية مخالف للأنظمة، وأن هذا التمديد يعد اجتهاداً خاطئاً من هذه الإدارات، وأن الوزارة رفضت ذلك.
وأوضح المصدر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن بعض إدارات التعليم منحت المعلمين والمعلمات العاملين في الفصل الصيفي والأندية الموسمية لديها إجازات تعويضية بتمديد إجازاتهم الصيفية أسبوعاً آخر، على أن تكون عودتهم مع الطلاب الأحد بعد القادم 26/12، وليس مع عودة بقية المعلمين والمعلمات الأحد القادم الموافق 19/12.
وأضاف المصدر، بأن اجتهاد الإدارات المشار إليها مخالف للأنظمة، وأن الوزارة نظمت دوام شاغلي الوظائف التعليمية العاملين في الأندية الموسمية وإجازاتهم، مشيرة إلى أن الأحد المقبل سيبدأ الدور الثاني لاختبارات الطلاب في المرحلتين الثانوية والمتوسط، ما يتطلب تواجد جميع المعلمين والمعلمات.
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