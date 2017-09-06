انتقل أمس الثلاثاء إلى جوار ربه بالمدينة المنورة أشهر معالج بالطب الشعبي الطبيب سلامة بن رشدان الجهني، الذي اشتهر بعلاج الكثير من الأمراض، منها الجلطات وداء الكبد الوبائي، وكان يقصده الناس من جميع أنحاء المملكة.
وعالج الجهني الكثير من الشخصيات وعلى رأسها الملك فهد بن عبدالعزيز، واشتهر بمصداقيته مع مراجعيه، بتوجيه العديدين منهم إلى المستشفيات، في حال تأكد أنه لا فائدة لهم في تعاطي العلاج الشعبي الذي يقدمه.
كما اشتهر الجهني بمقدرته الفائقة على تشخيص الأمراض بمسمياتها الطبية، وذلك بما يمتلك من ثقافة واسعة نالها عبر خبرته الطويلة التي تمتد لستة عقود في مجال الطب الشعبي والعلاج بالاعشاب، وعبر اطلاعه الواسع.
وسيصلى على جثمان الطبيب سلامة الجهني بالمسجد النبوي، ليوارى جثمانه الثرى بمقبرة بقيع الغرقد.وفق “أخبار 24”.
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