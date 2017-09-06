حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء انتصارا تاريخيا على نظيره الياباني بهدف للاشيء؛ ليصعد رسميا إلى بطولة كأس العالم في روسيا 2018.
كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يحرز اللاعب فهد المولد هدف المنتخب السعودي للصعود بالشوط الثاني في الدقيقة 63.
يشار إلى أن المنتخب السعودي بهذه النتيجة ارتفع رصيده إلى النقطة 19 متساويا مع نظيره الأسترالي، لكنه متفوق عليه بالأهداف.
وفق “أخبار 24”.
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