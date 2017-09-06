التقطت كاميرا البث المباشر لمباراة المنتخب مع اليابان فرحة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بعد صعود المنتخب السعودي لكأس العالم بروسيا 2018.
وأبان المقطع المتداول ولي العهد وهو يتلقى التهاني من الحضور في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” بجدة، ويرفع علامة النصر في اتجاه اللاعبين.
وأظهر المقطع الفرحة الكبيرة للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد تحقيق فوز تاريخي على نظيره الياباني بهدف وحيد.
وفق “أخبار 24”.
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