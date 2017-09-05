بدأ حسين عبد الغني قائد فريق النصر السابق مساء أمس تدريباته الرسمية مع ناديه الجديد فيريا البلغاري، بعد أن وقع له لمدة موسم واحد. ورحب إيليان إيليف مـــدرب الفريــق باللاعب السعودي خـلال الاجتماع الذي عقد بينهما قبل بداية تدريبات أمس وتمنى له التوفيق.
ومن المنتظر أن يشارك حسين في مباراة الفريق المقبلة أمام متصدر الدوري البلغــاري سسكا صوفيا والمقررة الجمعة المقبلة.
ويحتل فريق عبد الغني الجديد الترتيب الرابع في الدوري البلغاري برصيد 13 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر سسكا صوفيا.
يذكــــر أن نــادي فيريا البلغاري تأسس عام 2000م، وظهر الموسم الماضي لأول مرة في الدوري البلغاري الممتاز واحتل الترتيب العاشر.
وكــان حسين عبدالغني خـــاض تجربة احترافية سابقة في نادي نيوشاتل السويسري عام 2008م.وفق “الرياضية”.
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