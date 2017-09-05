اضطر جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الشارقة الإماراتي، لاستدعاء الحارس راشد أحمد من المدرجات لخوض مباراة الاتحاد السعودي الودية.
وحقق الشارقة فوزا وديا على الاتحاد بهدف الفنزويلي ريفاس.
وتعرض عادل الحوسني الحارس الأول للفريق لإصابة خلال اللقاء؛ ما اضطر المدرب البرتغالي للدفع بأحمد ديدا الحارس الثاني الذي طرد قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.
هنا تدخل المدرب بيسيرو ليستدعي راشد أحمد من المدرجات لحراسة مرمى الفريق.
ولو كانت المباراة رسمية لما سُمح للشارقة بالاستعانة بالحارس الثالث، حيث سيكون الفريق وقتها مضطرا للدفع بأحد اللاعبين كحارس مرمى واستكمال اللقاء.وفق “أخبار 24”.
ديدا انطرد امام اتحاد جدة
– بيسيرو يستدعي الحارس من المدرجات pic.twitter.com/lxsi2xQWeV
— UAE News Sport (@action_news) September 5, 2017
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