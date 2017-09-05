نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم مزاعم مراسل قنوات bein بمنعه من تغطية مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الياباني في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.
وقال الاتحاد فى بيان رسمى مساء اليوم الثلاثاء:””يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الايضاح أنه لم يتم استبعاد أي إعلامي من تغطية مباراة المنتخبين السعودي والياباني على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة”.
وتابع: “إن ما نشر من مزاعم مغلوطة حول منع مراسل قنوات bein لا أساس لها من الصحة إذ أن المراسل تعمد لأكثر من مرة التواجد في أماكن غير مسموح له بها رغم التنبيه عليه بل انه تعمد استفزاز المنظمين وعدم احترامهم مع الإصرار على تكرار مخالفاته، الأمر الذي تطلب اتخاذ الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها”.
وأكد البيان التزام الاتحاد السعودي بالأنظمة واللوائح ومن بينها ما يتعلق بالتنظيم الإعلامي والتعاون مع وسائل الإعلام ومنسوبيها بما يخدم الأهداف المرجوة، كما أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما بدر من مراسل القناة من تصرفات غير مسؤولة.
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