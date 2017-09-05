تتجه الأنظار كافة إلى ملعب الجوهرة بمحافظة جدة، تمام الساعة الـ8:30 مساء هذا اليوم، حيث يقابل المنتخب السعودي ضيفه الياباني، في مباراة مصيرية تحدد صعود الأخضر للتظاهرة الأهم في العالم، أو الخروج بخُفي حُنين.
وتأتي المباراة بعد نتيجة شبه إيجابية للأخضر، إثر فوز أستراليا بصعوبة على تايلند، بنتيجة هدفين لواحد، ما يجعل فارق الأهداف يأتي لصالح المنتخب السعودي.
ويحتاج المنتخب إلى الفوز على اليابان، بأي شكل وبأي نتيجة، حيث إن تحقيق هدف يتيم كفيل بأن يجعل غلة الأهداف لصالح المنتخب الذي يتعادل مع أستراليا في النقاط، ويفتح له طريق الصعود إلى المونديال.
ونجحت أستراليا في انتزاع الفوز بصعوبة، بعد أن أحرزت هدفا في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 69 بقدم تومي يوريتش، إلا أن تايلند فاجأتها بالتعادل عبر بوكلاو أنان في الدقيقة 82، لتعود أستراليا للمباراة بصعوبة وتحرز هدفا ثانيا في الدقيقة 86 عبر ماثيور ليكي.
وفق “أخبار 24”.
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