قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم (الثلاثاء)، إن المملكة مستعدة لاستمرار الأزمة مع قطر عامين آخرين، مشددا: “سنقرر ما إذا كانت هناك عقوبات أخرى على الدوحة وفقا للظروف”.
وأوضح: “لا يوجد حصار على قطر، وشعب قطر هم فقط من يقررون من يحكمهم”، مبيّنا: “لا يمكن قبول أي دولة تدعم الإرهاب وتدعم العمليات الإرهابية إعلامياً، والدول كلها يجب ألا تتسامح مع الإرهاب، ولن نتعامل مع دولة تدعمه وتتدخل في شؤون دول أخرى”.
وأردف الجبير: “حرب اليمن فُرضت علينا ولم تكن خيارا لنا، كما أن التحالف العربي يتعامل في اليمن بموجب القانون الدولي”، مشيرا إلى أنه يمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته.
وأوضح أن إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية، واصفا تصريحات وزير الخارجية الإيراني عن التقارب مع المملكة بالمثيرة للسخرية.وفق “أخبار 24”.
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