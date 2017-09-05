عثر متطوعون، اليوم (الثلاثاء)، على جثة شاب ثلاثيني في منطقة “البويب” في مكان وعر شرق الثمامة بالرياض، بعد فقده منذ 5 أيام.
وكانت غرف العمليات والتحكم للدفاع المدني في الرياض قد تلقت بلاغا أمس يفيد بفقدان الشاب بالقرب من البويبيات في الثمامة.
وشرعت فرق الدفاع المدني في توسيع عمليات البحث عن الشاب المفقود، يرافقها فريق “عون” التطوعي، حيث ساند المهمة 41 عنصرا بالإضافة لثلاثة طيارين.
وعُثر على جثة الشاب بالقرب من سيارته في منطقة “العرمة” الوعرة، وقد توفي عطشا بعد فقده منذ 5 أيام.وفق “أخبار 24”.
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