كشفت وزارة الخارجية، عن جهود حكومة السعودية طوال تاريخها وتعاقب ملوكها في دعم شعب الروهينجا على امتداد 70 عاما من المعاناة.
وأوضحت أن المملكة قدمت تبرعا بقيمة 50 مليون دولار للروهينجا عبر برامج التأهيل الصحية والتعليمية، مشيرة إلى أن المملكة بدأت في استضافة شعب الروهينجا منذ عام 1948م، وبلغ عددهم الآن ما يقارب 300 ألف على أراضيها.
وأبانت الوزارة أن المملكة ساندت قضية شعب الروهينجا في المحافل الدولية، وبالتحديد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أنه استجابة لدعوتها واتصالاتها أدانت الأمم المتحدة الانتهاكات المستمرة ضد الروهينجا.
يشار إلى أن حكومة ميانمار تشن حربا ضد الأقلية المسلمة لشعب الروهينجا في أشد موجة عنف شهدها العالم منذ عقود، ما أدى مؤخرا إلى نزوح نحو 58600 من الأقلية المسلمة فروا إلى بنجلاديش مؤخرا.وفق “أخبار 24”.
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