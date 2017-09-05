كشفت شرطة منطقة الرياض لغز اختفاء العروس السورية، التي أبلغ ذووها عن تغيبها قبل أسبوع وقبل أيام قليلة من زفافها، حيث إن التحريات أثبتت أن العروس ليست مختطفة إنما غادرت المملكة بطريقة نظامية.
وأكد الناطق الإعلامي بشرطة الرياض، وفقاً لـ”سبق”، أن الشرطة أغلقت ملف قضية التغيب بعد أن أثبتت التحريات أن الفتاة غادرت المملكة بطريقة نظامية.
وكانت الفتاة السورية ذهبت بصحبة شقيقها إلى خيّاطة من جنسيتها لتجهيز فساتين الزفاف، وطلبت من شقيقها انتظارها في الخارج، وعندما عاد بعد دقائق ليسأل عنها، أبلغته الخياطة بأنها تسلمت ملابسها من الشباك وغادرت إلى منزلها، وعندما طلب منها الاتصال عليها، أخبرته بأن هاتفها مغلق.
وأبلغ شقيق الفتاة الدوريات الأمنية، التي وجهته بدورها إلى شرطة منفوحة التي استقبلت البلاغ، وكلفت وحدة التحريات والبحث الجنائي، فيما دعت شرطة الرياض حينها للتريث وعدم التسرع، كون الكثير من بلاغات الاختطاف يتضح أنها غيابات عادية.
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