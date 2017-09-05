أحبطت السلطات المصرية في مطار القاهرة عملية تهريب ثعلب محنط على متن رحلة متجهة إلى مدينة ينبع في السعودية.
وقالت مصادر في المطار إن مسؤولي سلطات إدارة تأمين الركاب في المطار اشتبهوا في أحد الركاب الذين يستعدون للركوب في طائرة طيران “نسما” المتجهة إلى ينبع.
وأوضحت أن جهاز الكشف بالأشعة “X-ray ” أظهر وجود جسم غريب داخل إحدى الحقائب، ما دفعهم لتفتيشها، حيث تم العثور على ثعلب محنط، وصودر في حينها، فيما سُمح للراكب باللحاق بطائرته.وفق “أخبار 24”.
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