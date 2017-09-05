استقبلت الجهات المعنية اليوم الثلاثاء الدفعة الأولى من الحجاج القطريين الذين وصلوا جواً وبراً إلى الأحساء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوفير احتياجاتهم كافة وتقديم واجب الضيافة لهم.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، استقبال فريق “سالك” التطوعي للحجاج القطريين في مطار الأحساء اليوم بالورود وتوزيع 400 وجبة غذائية.
وكان نحو 1600 حاج قطري وصلوا إلى المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي وأدوا فريضة الحج، ووفرت الخطوط السعودية رحلات جوية لنقلهم إلى جدة، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم على نفقة المملكة وتوفير سبل الراحة كافة لهم حتى عودتهم إلى بلدهم.
يذكر أن قطر كانت قد رفضت هبوط طائرات الخطوط السعودية لنقل حجاجها إلى المملكة، إلا أن خادم الحرمين الشريفين وجه باستضافة الحجاج القطريين على نفقة المملكة، استجابة لوساطة الشيخ عبدالله آل ثاني، فيما يخشى مراقبون من معاقبة الدوحة للحجاج العائدين، لأن ذهابهم للحج وعودتهم ينسف فرية الحصار.
وفق “أخبار 24”.
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