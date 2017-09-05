كشف مصور اللقطة التي اجتذبت الملايين، والتي تظهر امرأة تظلل زوجها أثناء تأديته الصلاة بصحن المطاف، أن اللقطة كانت عفوية، وأن صاحب اللقطة لم يتضايق بعد تداولها بل تواصل معه وأشاد به وشكره.
وأضاف المصور الفوتوغرافي رائد اللحياني، وفقاً لـ”العربية”، أنه لم يتوقع أن تجتذب اللقطة هذه التغريدات المليونية، موضحا أنه التقطها يوم عرفة، عندما لاحظ المرأة وهي تتابع زوجها في قيامه وجلوسه وركوعه وسجوده لتظلله من الشمس، حرك فيه المشهد مشاعر الإحساس بالود والإيثار والمحبة الزوجية، فالتقط صورة للمشهد.
وفيما يبدي اللحياني انزعاجه من بعض الحسابات التي سطت على الصورة، أوضح أن صاحب الصورة اتصل عليه وفي حين توقع أن يكون غاضباً أو متضايقا بسبب التدوال الواسع للصورة، إلا أنه شكره وأشاد بالصورة، مبيناً أنها لو لم تظهر الصورة مشاعر مودة ومحبة بين الزوجين لما وجدت هذا التجاوب الكبير.
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