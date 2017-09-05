رصد تقرير تلفزيوني تفاعل جنود الحد الجنوبي مع مباراة المنتخب السعودي التي خسرها أمام الإمارات، من الذين توافق توقيت استراحتهم مع وقت بث المباراة.
وأظهر التقرير الذي بثته قناة “صاحي” على “يوتيوب” مشاعر الجنود الذين استغلوا استراحتهم من القتال والتغطية في مشاهدة مباراة المنتخب وتشجيعه والتفاعل معه، في لقطات حافلة بالعاطفة والشغف.
وبيّن التقرير اضطرار بعض الجنود لعدم مشاهدة المباراة المصيرية التي انتهت بخسارة المنتخب بهدف مقابل هدفين، بسبب التزامهم بالتغطية في ميدان الحرب، آملين أن تجيء فرصة أخرى لمشاهدة منتخبهم.
وفق “أخبار 24”.
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