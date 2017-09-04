رصد تقرير صحفي ظهور مخيمات جديدة خلال هذا العام بمزدلفة تسمى بـ”الخمس النجوم”، ويتم تخصيصها لفئة الأثرياء من الحجاج العرب وأكثرهم منالخليجيين والمصريين، حيث تمتاز بالفخامة ومزودة بكراسي للنوم وأخرى للمساج ويصل سعر المبيت لليلة الواحدة فيها إلى أكثر من ألف ريال.
وأوضح التقرير وفقاً لـ”عكاظ”، أن سكان تلك الخيام تصل أعدادهم إلى 400 حاج، ويكونون من رجال الأعمال والسياسيين والدبلوماسيين والمشاهير والفنانين والرياضيين والدعاة وتعيَّن لهم حراسات خاصة، كما تُفرش تلك الخيام بالرخام والورود وتحيطها الإضاءات من كل جانب.
ولفت إلى أن الشركة القائمة على تلك الخيام تعين طباخين من خمس جنسيات، هي السورية واللبنانية والمصرية واليمنية والفلبينية في بوفيه خاص لإعداد الطعام الفاخر لسكانها، كما توفر دروسا دينية وقراء من نجوم الفضائيات لإمداد الحجاج بالموعظة والإجابة عن استفساراتهم، مبيناً أن الشركة تتقاضى عن ليلة الإعاشة الواحدة نحو 400 ألف ريال من سكان تلك الخيام.
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