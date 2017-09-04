بدأت منذ يوم أمس الأحد وفود الحجاج في مغادرة المشاعر المقدسة، حيث غادر أمس الحجيج المتعجلون، واللافت هو وداع رجال القوات الخاصة بأمن الحج وأمن المنشآت وبقية القوات لأفواج الحجيج المغادرين.
ورصدت مقاطع فيديو متداولة مشهد وفود الحجاج وهم يغادرون المشاعر المقدسة بعد أن أدوا المناسك، كما أظهرت رجال الأمن وهم يودعون الحجيج فيما بادلهم الحجاج الشكر على خدماتهم الجليلة وحسن تعاملهم.
وفق “أخبار 24”.
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